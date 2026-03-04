Ausser der AL fand die SP an diesem Mittwoch jedoch keine Mitstreiter - denn offenbar hatte die SP die Ankündigung des Flughafens nicht gut gelesen oder die Fakten bewusst ignoriert: Schichtangestellte sind von den Preiserhöhungen gar nicht betroffen. Teurer wird es nur für Angestellte mit normalen Bürozeiten - und diese können mit dem ÖV zur Arbeit.