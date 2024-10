Der Stadtrat hat die entsprechende Verordnung zum Wohnraumfonds auf den 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt, wie er am Mittwoch mitteilte. Die Beiträge aus dem Fonds ermöglichen tiefere Mieten trotz steigender Preise für Grundstücke oder Liegenschaften, wie der Stadtrat in der Mitteilung weiter schreibt. Sie sollen so zusätzlichen günstigen Wohnraum schaffen.