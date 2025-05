Stahl Gerlafingen kündigte in den vergangenen Monaten Entlassungen an und schloss eine Produktionslinie. Das Werk stand gemäss eigenen Angaben unter anderem wegen gestiegener Energiekosten, Zollstreit und Wettbewerbsverzerrungen vor dem Aus. Es stellt als grösstes Recyclingwerk der Schweiz rund die Hälfte der Produktion von Betonstahl in der Schweiz sicher.