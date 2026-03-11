Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) kletterte von zuvor 136 auf 171 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit kam der Wert allerdings am unteren Ende der Konzernprognose heraus. Während Klöco dank eines steigenden Marktanteils in den USA zwar etwas mehr absetzte, ging der Umsatz zugleich wegen gesunkener Preise und belastet durch Währungseffekte um 3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zurück.