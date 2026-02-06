2.000 Stellen sollen wegfallen

Das industrielle Konzept für die Fortführung von HKM sehe eine Belegschaftsstärke von rund 1.000 Beschäftigten vor, sagte der Sprecher weiter. Das bedeutet, dass 2.000 Stellen abgebaut werden. «Wie der Stellenabbau im Einzelnen vollzogen wird, wird Gegenstand von Verhandlungen sein zwischen Betriebsrat und Unternehmen», so der Sprecher. Salzgitter machte keine Angaben dazu, wann der Stellenabbau beginnen könnte.