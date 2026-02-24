Und auch abseits des Tagesgeschäfts läuft es bei den Briten gerade nicht rund: Das laufende Kostenprogramm dürfte statt zuvor avisierten 1,5 lediglich 1,3 Milliarden Dollar einsparen. Ausserdem kündigte vor zwei Wochen überraschend Finanzchef Diego De Giorgi. Er war zwar erst seit zwei Jahren bei dem Institut, galt aber als wichtiger Treiber der Kosteneinsparungen. Der Manager wurde daher auch als möglicher Nachfolger von Chef Winters gehandelt, der seit bald 11 Jahren an der Bankspitze steht.