Wer aus dem Ausland durch die Schweiz in die Ferien in ein anderes Land und wieder heim fährt, soll nach dem Willen des Ständerats dafür bezahlen müssen. Die kleine Kammer will eine Gebühr auf den Durchgangsverkehr von Grenze zu Grenze einführen. Er hat am Donnerstag eine entsprechende Motion angenommen.