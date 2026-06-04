Rückzug kein Thema

Ein möglicher Rückzug des Begehrens war während der Diskussion in der Kommission kein Thema, wie Präsident Erich Ettlin nach der Sitzung zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Mehrheitsverhältnisse gegen Initiative und Gegenvorschlag seien die gleichen gewesen wie bei der Individualbesteuerung. Daran wird sich in der Ratsdebatte laut Ettlin wohl kaum etwas ändern.