Die neu vorgeschlagenen jährlichen Subventionen für die Frühzustellung sollten laut der KVF-S maximal 25 Millionen Franken betragen, nicht 30 Millionen, wie dies der Nationalrat will. Anders als die grosse Kammer will die Ständeratskommission Beiträge für die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse beibehalten. Der Nationalrat will diese streichen.