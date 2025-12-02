«Das Bacs zum Fliegen bringen»

Zehn Millionen Franken mehr bewilligte der Ständerat für das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs), auch hier auf Antrag einer Minderheit und mit 30 zu 13 Stimmen. Auch hier wird der Nationalrat über einen gleichen Antrag entscheiden. Was er beantrage, habe der Rat bereits mit einer Motion beschlossen, sagte Zopfi.