Eine Perspektive geben

Jeder neue Euro an Kapital generiere sechs Euro an Darlehen für die Ukraine, erklärte Ständerätin Franziska Roth (SP/SO) namens der vorberatenden Kommission. Die Kapitalerhöhung gebe zudem dem Schweizer Privatsektor die Möglichkeit, an Ausschreibungen für von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) finanzierte Projekte teilzunehmen.