Das Anliegen geht auf eine parlamentarische Initiative von Maya Graf (Grüne/BL) zurück. Eine Auswertung des Arbeitnehmendendachverbands Travail Suisse zeige, dass es erhebliche Lücken und Probleme bei der Anwendung des Gleichstellungsgesetzes gebe, was eine weitere Revision erforderlich mache. Auch verringere sich der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern nur zögerlich.