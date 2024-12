Kritik an Vorlage des Bundesrats

Gut 58 Prozent der Stimmberechtigten hatten die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente am 3. März des laufenden Jahres angenommen. Die Pläne des Bundesrats für die Finanzierung lösten im Vorfeld der Ratsdebatte grosse Kritik aus. In ihrer Mitte Oktober verabschiedeten Botschaft hielt die Landesregierung dennoch daran fest, den Zuschlag allein mit zusätzlichen Mehrwertsteuer-Prozenten zu finanzieren und den Bundesbeitrag an das Sozialwerk zu kürzen.