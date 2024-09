Die Armee schütze die Schweiz an ihren eigenen Grenzen, nicht an den Nato-Aussengrenzen, sagte etwa Heidi Z'Graggen (Mitte/UR). Artikel 5 - also der Bündnisfall - sei zudem der Grundpfeiler der gesamten Nato-Allianz. Mit der Teilnahme an Nato-Bündnisfallübungen riskiere der Bund eine schrittweise Annäherung an die Nato, die in einer Integration enden könnte. Sie sehe nicht, wie so die Neutralitätsrechte bewahrt werden könnten.