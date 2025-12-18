Die kleine Kammer strich die Vorlage noch weiter zusammen. Schliesslich beschloss sie Massnahmen mit einem Sparvolumen von 5,558 Milliarden Franken - eine Milliarde weniger als ihre Kommission und fast drei Milliarden weniger als der Bundesrat. In anderen Worten verzichtet sie über die Finanzplanjahre 2027, 2028 und 2029 auf über ein Drittel des ursprünglichen Pakets.