KMU von Bürokratie entlasten

Angenommen hat der Ständerat im Rahmen der ausserordentlichen Session mit dem Titel «Stärkung Werkplatz Schweiz und Kaufkrafterhalt» eine von drei weiteren Motionen. Er forderte mit 23 zu 19 Stimmen bei einer Enthaltung die Einführung einer KMU-Regulierungskostenbremse. Das gleiche Anliegen war am Vortag im Nationalrat gescheitert. Nun muss sich die grosse Kammer erneut damit befassen.