Zahlreiche Sparanträge des Bundesrats sind umstritten, weil die Betroffenen sich jeweils dagegen wehren wollen, dass sie zur Entlastung der Bundesfinanzen beitragen müssen. Das zentrale Ziel des Parlaments muss sein, ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu finden. Denn über die Vorlage wird aller Voraussicht nach im Herbst 2026 das Stimmvolk befinden.