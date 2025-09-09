Der Rat entschied sich mit klarem Mehr für die Formulierung der Minderheit. Die Schweiz kann sich am Solidaritätsmechanismus nur beteiligen, wenn der Zuwanderungsartikel in der Verfassung eingehalten wird. Zudem sind die Kantone zu konsultieren, und auch die finanziellen Folgen eines Mitmachens muss im Auge behalten werden.