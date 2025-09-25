Auch der Bundesrat stellte sich gegen die Motion. In seiner Stellungnahme räumte er allerdings ein, der Anstieg der Neurenten, der insbesondere junge Erwachsene mit schweren psychischen Problemen betreffe, stelle für die Invalidenversicherung eine grosse Herausforderung dar. Hier will der Bundesrat ansetzen, etwa mit einer verstärkten Integration in den Arbeitsmarkt.