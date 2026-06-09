Darauf stiegen auch Vertreterinnen und Vertreter der SVP und der Mitte ein: «Die Einkäufe werden lediglich auf einen zusätzlichen Tag verteilt, während die Kosten für Personal Betrieb und Infrastruktur steigen», sagte Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU). Jakob Stark (SVP/TG) sprach von der «Sonntagsallianz». Die allfälligen wirtschaftlichen Vorteile würden die gesellschaftlichen Nachteile nicht aufwiegen. «Der Wert des Sonntags muss erhalten bleiben», so Stark.