Mathilde Crevoisier Crelier (SP/JU) setzte sich mit einer Minderheit für den Rückweisungsantrag des Nationalrats ein. «Es sind zu viele Fragen offen, als dass wir jetzt über die Aufhebung des AKW-Neubauverbots entscheiden könnten.» Eine allfällige Volksabstimmung im Frühjahr 2027 könne nicht stattfinden, ohne diese geklärt zu haben. Neben der offenen Finanzierung gehe es auch um das ungelöste Problem der Entsorgung radioaktiver Abfälle.