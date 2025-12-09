Konkret fordert die Luzerner Ständerätin, klar zu definieren, wer von einem Bauvorhaben direkt und besonders betroffen ist und damit ein schutzwürdiges Interesse geltend machen kann. Entsprechend soll nach ihrem Willen eine Sanktionierung möglich sein, wenn Einsprecherinnen und Einsprecher ohne schutzwürdiges Interesse oder in erkennbar rechtsmissbräuchlicher Absicht handeln.