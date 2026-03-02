Der Bundesrat wandte erfolglos ein, Parallelimporte seien schon heute möglich. Gesundheitsministerin Elisabeth-Baume-Schneider warnte zudem vor negativen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, wenn Hersteller keinen Anreiz mehr hätten, für ihre Produkte in der Schweiz eine Zulassung zu beantragen. Es drohten Marktrückzüge.