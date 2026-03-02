Der Ständerat hiess den Vorstoss von Mauro Poggia (MCG/GE) mit 26 zu 15 Stimmen bei 1 Enthaltung gut. Die Motion geht an den Nationalrat.
Poggia begründete sein Anliegen damit, dass Generika in der Schweiz deutlich teurer seien als im Ausland. Dies führe zu höheren Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien. Sicherheitsaspekte wollte er in seiner Motion ausdrücklich mitberücksichtigt sehen.
Der Bundesrat wandte erfolglos ein, Parallelimporte seien schon heute möglich. Gesundheitsministerin Elisabeth-Baume-Schneider warnte zudem vor negativen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit, wenn Hersteller keinen Anreiz mehr hätten, für ihre Produkte in der Schweiz eine Zulassung zu beantragen. Es drohten Marktrückzüge.
Dass es Sparpotenzial gebe, bestritt der Bundesrat aber nicht. Er verwies auf bereits ergriffene Massnahmen.
(AWP)