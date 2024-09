Bessere Versorgung in Peripherie erwartet

Bestehende Überangebote oder ineffiziente Leistungen seien irrelevant für die Aufnahme in einen Tarifvertrag. Das Mittel der Zulassungssteuerung für die Verteilung von Ärztinnen und Ärzten werde von den Kantonen zudem nur zurückhaltend eingesetzt. Dass die Leistungserbringer in der Standortwahl mehrheitlich frei seien, führe zu Ballungen in urbanen Regionen und zu einer Unterversorgung auf dem Land.