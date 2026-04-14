Geplant sind in diesem Rahmen beispielsweise Beschaffungen von neuen Feuereinheiten zum Schutz von kritischen Infrastrukturen sowie moderneren Systemen im Kampf gegen Mini-Drohnen und Cyberangriffe. Zudem sollen sämtliche Truppengattungen mit neuen Pistolen ausgerüstet werden. Ziel ist laut dem Bundesrat, die Armee insbesondere besser gegen Angriffe aus der Distanz und im Cyberraum zu wappnen.