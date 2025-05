Plädoyer für Gegenentwurf

In den Augen der Minderheit, die sich für einen direkten Gegenentwurf ausgesprochen hat, sollte die Neutralität in der Verfassung definiert werden, weil so einerseits die Bevölkerung die Möglichkeit hätte, differenziert über eine Fassung abzustimmen, die der aktuellen Praxis entspreche. Andererseits könne das Parlament damit zeigen, dass es dem Initiativanliegen Rechnung trage.