Anders als der Nationalrat will die Ständeratskommission bei den CO2-Zielwerten für neue Personenwagen auch keine jährlichen Zwischenziele festlegen. Sie will lediglich verankern, dass ab 2030 neue Autos noch 45 Prozent der Emissionen von 2021 ausstossen dürfen. Das entspreche den europäischen Regelungen, was Verlässlichkeit garantiere, so die Argumentation.