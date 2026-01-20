Die zwei Gegenstimmen in der Kommission dürften von den beiden linken Politikerinnen stammen - Mathilde Crevoisier Crelier (SP/JU) und Maya Graf (Grüne/BL), die einzigen Frauen in der Urek-S. Von den übrigen elf Mitgliedern der Kommission - allesamt Männer der Mitte, FDP oder SVP - dürfte es ein Ja zu neuen AKWs gegeben haben. Nur einer von ihnen enthielt sich der Stimme.