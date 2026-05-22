Die Mehrheit der APK-S hält es auch nicht für nötig, in die Verfassung eine Übergangsbestimmung einzufügen, um den Abschluss des Änderungsprotokolls über die Personenfreizügigkeit zu erlauben. Es sei kein neues Aufenthaltsrecht vorgesehen, das dem Zuwanderungsartikel in der Verfassung widersprechen würde, hält sie dazu fest.