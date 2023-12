Seit vier Jahren ist Herzog Ständerätin - sie trat im Jahr 2019 die Nachfolge von Anita Fetz an. Als wichtige Themen erachtet sie das Verhältnis der Schweiz zur EU, die Individualbesteuerung, die Bankenregulierung, der Bahnknoten Basel sowie die Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik. So plädierte sie jüngst in einer Interpellation dafür, dass die Städte mit in die Verhandlungen mit der EU einbezogen werden.