In Kreuztal-Eichen werden nach Angaben des Betriebsrats Stahlprodukte beschichtet und verzinkt, die später nicht nur in Autos, sondern auch in Haushaltsgeräten verbaut werden. Auch Garagentore werden hergestellt und andere Produkte für die Bauindustrie. «Wir sind eigentlich ein Bereich, den Thyssenkrupp erhalten muss - und nun wird ein Bereich kaputtgemacht, wo wir eine Chance haben, den Markt vielleicht noch weiter auszubauen.»