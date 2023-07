Eine starke Nachfragen vor allem in China hat dem französischen Luxuskonzern Hermes weiter steigende Umsätze beschert. Die Erlöse kletterten im ersten Halbjahr zu konstanten Wechselkursen um ein Viertel auf fast 6,7 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. Der operative Gewinn legte von 2,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf knapp 3 Milliarden Euro zu. Der Nettogewinn lag in den ersten sechs Monaten bei 2,2 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor waren es rund 1,6 Milliarden Euro. Die Aktie stieg nach Handelsstart um mehr als 3 Prozent.

28.07.2023 09:57