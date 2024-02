Am Finanzmarkt kam die jüngste Geschäftsentwicklung gut an: Die Tui-Aktien legten am Vormittag in Frankfurt um mehr als vier Prozent auf 7,12 Euro zu. Damit machten sie ihre seit dem Jahreswechsel aufgelaufenen Kursverluste wett. Analysten zeigten sich von den jüngsten Geschäftszahlen positiv überrascht.