Trotz aller Begeisterung für den SpaceX-Börsengang gab es auch skeptische Stimmen, ob ein Unternehmen, das noch keine Gewinne erzielt hat, eine derart hohe Bewertung verdient. «Was die Fundamentaldaten angeht, sind die Investoren ihrer Zeit voraus», sagte etwa Amanda Lyons, Leiterin der Research-Abteilung beim Hedgefonds Energy Group Capital. Eine Bewertung der Summe der Einzelteile des Unternehmens würde bei etwa 600 Milliarden Dollar liegen, was rund einem Drittel des aktuellen Werts entspreche. Doch gegen die hohen Bewertungen der Unternehmen von Elon Musk zu wetten, sei ein Jahrzehnt lang ein Verlustgeschäft gewesen, räumte die Expertin ein.