Der Reisekonzern DER Touristik profitiert mit gestiegenen Buchungsumsätzen von der Reiselust der Menschen in Deutschland. Hoffnung auf sinkende Preise macht der Veranstalter Urlaubern vorerst nicht. "Wir gehen von Preissteigerungen in Europa innerhalb des Inflationskorridors von etwa 5 Prozent für den Winter aus", sagte Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester. Nach seinen Angaben buchen inzwischen etwa 80 Prozent der Gäste wieder so früh wie vor der Corona-Pandemie, auch um sich Frühbucher-Rabatte zu sichern. Für Schnäppchenjäger ist es dagegen schwieriger geworden.

18.07.2023 08:05