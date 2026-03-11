Im vergangenen Jahr sank Henkels Umsatz um fünf Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Ohne Währungs- und Portfolioeffekte wuchs er hingegen um 0,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 3,0 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 3,1 Milliarden. Als Grund führt Henkel negative Währungseffekte an. Die entsprechende Rendite verbesserte sich jedoch um 0,5 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs dank einer geringeren Steuerlast um 1,4 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von 2,07 Euro je Vorzugsaktie erhalten, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr./err/stw
(AWP)