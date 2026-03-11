Der Konsumgüterkonzern Henkel hat 2025 in einem schwierigen Umfeld weniger umgesetzt und im Tagesgeschäft etwas weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management weiterhin vorsichtig. So soll der Umsatz im laufenden Jahr ohne Währungs- und Portfolioeffekte um ein bis drei Prozent zulegen, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel ein Plus von 2,1 Prozent auf dem Zettel. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten 15,2 Prozent.