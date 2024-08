Japans Wirtschaft ist nach einem schwachen Jahresauftakt wieder in Schwung gekommen. Im zweiten Quartal sei die Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet um 3,1 Prozent gewachsen, teilte die Regierung am Donnerstag in Tokio nach einer ersten Schätzung mit. Verzichtet man auf eine Annualisierung der Daten, ergibt sich für die Monate April bis Juni ein Wachstum um 0,8 Prozent zum Vorquartal. Beide Kennzahlen liegen über den Erwartungen von Analysten.