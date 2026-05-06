Die neue Abnehmpille des Pharmaherstellers Novo Nordisk trifft in den USA auf eine riesige Schar Abnehmer. Obwohl der dänische Hersteller weiterhin unter starkem Preis- und Wettbewerbsdruck steht, schaut das Management nun weniger pessimistisch in die nähere Zukunft: Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht nun davon aus, dass die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis in diesem Jahr etwas weniger stark ausfallen als bisher erwartet. Mut macht den Skandinaviern dabei der überraschend schwungvolle Jahresstart. An der Börse half das der arg gebeutelten Aktie am Mittwoch auf die Beine.