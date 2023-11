Der niederländisch-belgische Einzelhändler Ahold Delhaize hat wegen des stärkeren Euro weniger umgesetzt als vor einem Jahr. Zudem drückten hohe Kosten in den Vereinigten Staaten auf das Ergebnis. Der Erlös sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als zwei Prozent auf 21,9 Milliarden Euro gefallen, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Zaandam mit. Bereinigt um die Folgen des im dritten Quartal stärkeren Euro wäre der Umsatz um fast drei Prozent gestiegen.

08.11.2023 08:57