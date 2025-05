OUEN-SUR-SEINE (awp international) - Der französische Alstom-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende März) dank guter Geschäfte insbesondere in Europa und in der Region Amerika seinen Umsatz gesteigert und wieder schwarze Zahlen eingefahren. Dabei schnitt der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -systemen überraschend stark ab. Für das laufende Jahr hat sich Alstom jedoch weniger vorgenommen, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Branchenkenner zeigten sich enttäuscht, die Aktie rauschte prozentual zweistellig in die Tiefe.