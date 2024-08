Eine unerwartet hohe Nachfrage nach Mobilfunkverträgen hat der Deutschen Telekom erneut ein starkes Quartal beschert. Zwischen April und Juni wuchs die Zahl der Vertragskunden hierzulande unter den eigenen Marken um 311.000, wie der Dax am Donnerstag in Bonn bekannt gab. Dies lag an einem anhaltend grossen Interesse an Bündelangeboten wie Familienverträgen.