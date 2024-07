Im zweiten Quartal zog der Umsatz von J&J um gut vier Prozent auf 22,45 Milliarden Dollar an - mehr als Analysten erwartet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um gut zehn Prozent auf 2,82 Dollar und lag damit ebenfalls über den Analystenschätzungen. Der Nettogewinn sank allerdings wegen einmaliger Sonderaufwendungen um fast 13 Prozent auf 4,69 Milliarden Dollar. J&J hat neben Shockwave in diesem Jahr weitere Deals eingefädelt, etwa den Kauf von in der Entwicklung befindlichen Hautmedikamenten für 2,1 Milliarden Dollar.