Das Papier kletterte zunächst gegen den schwachen Markttrend um fast zwei Prozent, radierte die Gewinne aber wieder aus und gab zuletzt leicht um 0,3 Prozent nach auf 53,56 Euro. Dabei haben die durch die Auseinandersetzungen am Persischen Golf ausgelösten Marktschwankungen in diesem Jahr auch den Brenntag-Kurs schon stark getroffen: Anfang März war das Papier auf ein Tief seit fast sechs Jahren bei 43,72 Euro gefallen, von dem aus es sich bis zum Zwischenhoch Anfang Mai um fast die Hälfte verteuert hatte. Seitdem hatte die Aktie aber um bis zu 17 Prozent wieder nachgegeben. Durch die aktuellen Kursgewinne vergrössert sich nunmehr das Plus seit dem Jahresbeginn auf immerhin knapp neun Prozent.