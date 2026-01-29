Das Geschäft mit Software und für IT-Infrastruktur wie Server hat das Wachstum des IT-Urgesteins IBM im Schlussquartal 2025 angetrieben. Das glich das träge Wachstum des Beratungsgeschäfts mehr als aus. 2026 will der Konzern weiter zulegen, wenn auch erst einmal etwas langsamer als im alten Jahr. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren das Software-Geschäft mit Übernahmen wie die von Red Hat, HashiCorp und Confluent gestärkt. Bei Investoren findet das Anklang.