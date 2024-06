Unwetter verursachen in Teilen der Schweiz weiterhin grosse Schäden. In Genf war der Flugbetrieb nach starken Regenfälle eingeschränkt. In der Waadt entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Und die durch Unwetter beschädigte A13 durchs Misox dürfte erst in zwei Wochen wieder einspurig befahrbar sein.