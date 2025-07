Scharfe Rede in New York

Währenddessen wiederholte der britische Aussenminister David Lammy die Drohung an Israel bei einer Rede in New York und übte scharfe Kritik an der Regierung von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Sofern Israel das Leiden nicht beende, werde die britische Regierung «mit der Hand der Geschichte auf unseren Schultern» Palästina als Staat anerkennen, sagte er.