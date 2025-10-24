Der britische Premierminister Keir Starmer will die Verbündeten der Ukraine aufrufen, mehr Waffen mit grosser Reichweite zu liefern. Das Land müsse vor dem Winter in eine möglichst starke Position gebracht werden, hiess es in einer Mitteilung der britischen Regierung vor einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in London. Dazu gehöre, russisches Öl und Gas von den globalen Märkten zu verbannen, den Weg für die Nutzung russischer Vermögenswerte zur Verteidigung der Ukraine freizumachen und mehr Waffen mit grosser Reichweite bereitzustellen.