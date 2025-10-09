Der britische Premierminister Keir Starmer hat sich über den Durchbruch bei den Verhandlungen über einen Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs erleichtert gezeigt. «Dies ist ein Moment tiefer Erleichterung, der weltweit zu spüren sein wird, insbesondere aber für die Geiseln, ihre Familien und die Zivilbevölkerung in Gaza», sagte Starmer in einer Mitteilung der Downing Street.