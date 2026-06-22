Bereits unmittelbar im Anschluss an diese Wahlniederlage war Starmer von vielen Labour-Abgeordneten zum Rücktritt aufgefordert worden - doch der Premier hielt mit Verweis auf seinen Wahlsieg von 2024 an seinem Amt fest. Auch kurz vor und nach der Makerfield-Nachwahl hatte sich Starmer kämpferisch gegeben und angekündigt, sich in jedem Fall einer Führungswahl stellen zu wollen. Während des Wochenendes, das er auf seinem Landsitz Chequers verbrachte, änderte er aber seine Meinung.