Der «König des Nordens», wie er in Anlehnung an die TV-Serie «Game of Thrones» genannt wird, gilt wegen seiner Verdienste abseits von Westminster als Liebling des moderat-linken Parteiflügels. Deutlicher als Starmer setzte er sich von neoliberaler Politik ab und sprach sich für einen stärkeren Zugriff des Staates auf Bahn und Wasserversorger sowie den sozialen Wohnungsbau aus. Zu seinem grössten Problem dürfte dabei aber werden: All das kostet Geld.